محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى تجديد جواز سفر عمرو واكد

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المقامة من عمرو واكد، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وقال واكد في دعواه التي حملت رقم 50014 لسنة 73 قضائية إنه «يحاول منذ بداية العام الماضي تجديد جواز السفر الخاص به عن طريق القنصلية المصرية في مدريد بإسبانيا؛ نظرا لوجوده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية تستدعي بقاءه المتواصل لفترة خارج البلاد، غير أن المسئولين بالقنصلية أخبروه شفويًا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره.

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محكمة القضاء الاداري عمرو واكد

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