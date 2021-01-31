بالجيب القصير.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

Advertisements

تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على جيب أسود قصير وبلوزة زرقاء، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، عرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .