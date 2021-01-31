مقدمة من الهند.. وصول شحنة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" إلى عمان

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الأحد، عن تسليم 100 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 مُقدمة من الهند وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير الصحة، شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة.

وقال الوزير العماني، إن المعهد الهندي للأمصال واللقاحات يعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم، مؤكداً أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة كورونا ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم .

وأوضح وزير الصحة العماني، أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح " فايزر بيونيتك " أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا "، مشيراً إلى أن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة المُصَّنعة لكوفيد-19.

ولفت السعيدي، إلى أنه لا يستبعد "مُطلقاً" الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة، كاشفاً عن أنه تم مخبرياً تسجيل 4 حالات في السلطنة .