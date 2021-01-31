تفاصيل مشروع الشريط النهري السياحي في "أسوان الجديدة"

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لعل جولة وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمشروعات الشريط النهرى السياحي بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الأحد، أعادت للأذهان، أهمية هذا المشروع الذي سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع الشريط النهري السياحي في مدينة أسوان الجديدة.



مشروع الشريط النهري

يعتبر مشروع الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، أحد أهم المشروعات الهامة، التي ستكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل في محافظة أسوان.



مشروع الممشى النيلي

ويأتي مشروع الممشى النيلي، ضمن أبرز مشروعات الشريط النهري السياحي، حيث يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، كما يضم منطقة المارينا كإحدى مناطق الممشى بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.



وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى 97%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.



منطقة المارينا

وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.



المسرح المكشوف

وكذلك، جاء مشروع المسرح المكشوف، الذي يُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة.



فيلات الشريط النهري

ويضم الشريط النهري مجموعة من الفيلات، التي تم الانتهاء من تنفيذها بالشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، وتم استلامها ابتدائيًا ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.



وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.



وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.