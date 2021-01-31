روسيا تعتقل مئات الأشخاص أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني

الأحد 31/يناير/2021 - 12:05 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

اعتقتلت السلطات الروسية، اليوم الأحد، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

 

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

 

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

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