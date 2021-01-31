برلماني: استئناف الطيران الروسي يساهم في تنشيط وزيادة التدفقات السياحية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارًا من الثامن من فبراير المقبل، سيساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السياح الروس للمنتجعات المصرية خاصة في مدينة الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان له، اليوم الأحد، أن السياحة الروسية في البحر الأحمر كانت تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة للمنتجعات السياحة فى المحافظة قبل 2015، كما أن روسيا سوف تكون ضمن أول 10 دول بدأت سياحها للعودة تدريجيا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محسب، إلى أن السياحة الروسية كانت تحقق قبل عام 2015 مكاسب وصلت 2.5 مليار دولار فى الموسم السياحي الواحد، ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة الروسية حال عودتها 5 مليارات دولار فى الموسم السياحي الواحد، بالإضافة لدفع عددا كبيرا من العاملين بالقطاع للعودة خاصة بعدما هجروا القطاع جراء الظروف الأخيرة التي أصابت القطاع ولعل جائحة كورونا كان لها النصيب الأكبر في معاناة القطاع والعاملين به.

وشدد عضو مجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك خطة وسيناريوهات لتنشيط قطاع السياحة والاستعداد لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، على أن تكون هناك خطط لاستغلال المقومات السياحية.

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روسيا الطيران الروسي السياحة

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