ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

الأحد 31/يناير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1،200،00– مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مطروح ضبط حشيش

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