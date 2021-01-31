ضبط 14 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد ١٣٩٦٩ شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٥٢٢ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٥٨٨ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل بارتداء الكمامات الواقية.. 

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