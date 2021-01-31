لاوتارو مارتينيز يحسم مستقبله مع إنتر ميلان

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
وكالات

كشف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان عن رغبته في البقاء داخل صفوف النيراتزوي وعدم الرحيل.

وفي تصريحات لقناة دازن عقب المباراة، قال لوتارو: "نحن نبحث عن (تجديد العقد)، أنا سعيد هنا، النادي يتعامل دائماً بشكل جيد معي، المدرب يثق بي، أحاول أن أبذل قصارى جهدي، سيتم حل الأمر".

وتابع: "أنا مهاجم ويجب أن أسجل، أنا أعمل مع الفريق، من حين لآخر أفشل ويجب أن أتحسن في ذلك، أريد أن أتحسن كل يوم، يجب أن أعطي كل شيء كل يوم"، في إشارة إلى عدم تمكنه من التسجيل في ست لقاءات سابقة.

ويمتد عقد لوتارو صاحب الـ23 عاماً مع إنتر حتى عام 2023 براتب صافٍ يبلغ 2.5 مليون يورو لكل موسم، وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإنه يقترب من تمديده حتى 2024 براتب 4.5 ملايين.

ووقع الـ"تورو" في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب سان سيرو على هدفه العاشر مع إنتر بعدما غاب عن التهديف منذ 3 يناير الجاري عندما سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك كروتوني، مع العلم أنه سجل 21 هدفاً الموسم الماضي.

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