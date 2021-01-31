بعد اهتمام الزمالك.. الإنتاج الحربي يوجه طلبا لباسم مرسي

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
محمد سامي
طلبت إدارة نادي الإنتاج الحربي من المهاجم باسم مرسي لاعب الفريق، التركيز خلال الفترة القادمة، في ظل تدهور حالة الفريق، حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية، قالت إنه يوجد رغبة من نادي الزمالك في إعادة باسم مرسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وصرح مصدر مسؤول في نادي الإنتاج الحربي، أن النادي طلب من باسم عدم الالتفات إلى مفاوضات الزمالك، حيث لم يصل أي عرض لضمه في الميركاتو الحالي.

وأتم المصدر: "باسم أجل تجديد عقده مع الفريق العسكري بعد علمه باهتمام الزمالك، وفي حالة رحيله إلي القلعة البيضاء، سيجدد للإنتاج".

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رياضة باسم مرسي الانتاج الحربي

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