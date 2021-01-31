سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

فشل نادي سموحة في التعاقد مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كان يرغب النادي السكندري في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة جديدة.





ورفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل صلاح محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مبديًا تمسكه باستمراره داخل صفوف القلعة الحمراء.





وبات نادي سموحة قريب من حسم صفقة جديدة، في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل ساعات من غلق فترة القيد اليوم الأحد.





وتوصل مسئولو النادي السكندري، لاتفاق مع عرفة السيد، مهاجم إنبي، للتوقيع معه، من أجل ضمه خلال الفترة الحالية، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.



