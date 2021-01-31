علي ربيع يهنئ حسام داغر على كتابه الجديد "استديو الممثلين"

الأحد 31/يناير/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان علي ربيع من خلال خاصية ستوري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر في الصورة برفقة الفنان حسام داغر، وهناه على كتابه الجديد الذي يسمى "استوديو الممثلين".


وكتب علي ربيع على الصورة : "مبروك يا حسام علي الكتاب الجديد وشكرا علي الهدية الحلوة ديه ربنا يكرمك والي الامام" .


يذكر أن آخر ظهور ل علي ربيع مسرحية "صباحية مباركة"، وهى بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.



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