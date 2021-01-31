تصنيفات جديدة لفناني سوريا.. تعرف على التفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر

أعلن نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان أن النقابة ستبدأ مطلع الشهر القادم تصنيف الفنانين "بهدف إنصافهم وتحقيق العدالة" ووصف القانون الجديد لها بأنه "نقلة نوعية".

وخلال المؤتمر السنوي لفرع دمشق لنقابة الفنانين أوضح رمضان أنه و"بداية الشهر القادم سيكون هناك تصنيف للفنانين (فنان– فنان أول– فنان ممتاز)، بهدف إنصاف الزملاء وتحقيق العدالة".

وأشار رمضان إلى أنه "يتم العمل حاليا على وضع النظام الداخلي للنقابة، بما يتماشى مع القانون الجديد، وعند إصداره سيتم فتح باب الانتساب".

ووصف رمضان القانون الجديد للنقابة بأنه "نقلة نوعية بالعمل النقابي"، وأضاف أن النقابة "وضعت خطة عمل متكاملة لتطبيق القانون وتحقيق الهدف المرجو منه، وللإعلاء من مكانة الفن السوري وإظهار الوجه الحضاري والعصري لسوريا".

ونقلت صفحة نقابة الفنانين في سوريا، عن رمضان أن ثمة "جهودا كبيرة تبذل لتأمين فرص عمل للزملاء، وتحقيق العدالة في هذا الأمر، وإلغاء ما يعرف بالتشغيل الخلبي الذي لم يعد موجودا، وإن وجد لحالات غير معروفة".

وقال نقيب فناني سوريا إن النقابة "منفتحة للتعاون مع الجميع، وفي الوقت نفسه لن تسمح لأحد أن ينال من هيبتها وحقوق أعضائها".

وكان فرع دمشق لنقابة الفنانين عقد مؤتمره السنوي تحت شعار "الفنانون فصيل طليعي ملتزم بقضايا المجتمع ويساهم في بناء الوطن والإنسان".

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