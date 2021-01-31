رحيل فنان شهير بعد إصابته بـ"كورونا"

الأحد 31/يناير/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
غيب الموت أسطورة السينما السوفيتية والروسية وفنان الشعب السوفيتي، فاسيلي لانوفوي.

وقالت زوجته الممثلة، إرينا كوبتشينكو، إن زوجها توفي مساء يوم 28 يناير عن عمر يناهز 87 عاما في أحد مستشفيات موسكو.

وكان مدير مسرح "فاختانغوف" الأكاديمي بموسكو قد صرح للصحفيين في وقت سابق أن، فاسيلي لانوفوي تم نقله إلى غرفة العناية المركزة. وذلك بعد أن أكتشف لديه وزوجته فيروس كورونا الذي أصاب 5% من رئتيه.

يذكر أن فاسيلي لانوفوي شارك في تصوير أكثر من 100 فيلم سوفيتي وروسي، ومن أهمها أفلام "الضباط"، "آنا كارينينا"، " الأشرعة الحمراء"، "بافيل كورتشاغين" وغيرها.

 أما مسرح "فاختانغوف" حيث عمل، فاسيلي لانوفوي طيلة 60 عاما فقام بأداء ما يزيد عن 60 دور مسرحي فيه.

وتميز فاسيلي لانوفوي طيلة حياته بموقفه الوطني في الفنين السينمائي والمسرحي والحياة اليومية. ومنحته الحكومتان السوفيتية والروسية عددا كبيرا من الأوسمة والميدليات.

وقد نصب قبالة مبنى قيادة القوات البرية الروسية تمثال مميز لشخصيات فيلم "الضباط" وبينهم شخصية الفريق أول، إيفان وارافا، الذي قام، فاسيلي لانوفوي بأداء دوره.

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