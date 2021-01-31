بعد التحذير منه.. تعرف على أعراض فيروس نيباه الفتاك

الأحد 31/يناير/2021 - 02:57 ص
فيروس نيباه
فيروس نيباه
حذرت مؤسسة الطب الأوروبية، من الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا، وأطلق عليه فيروس "نيباه"، مؤكدة أنه قد يتحول إلى جائحة عالمية جديدة في أي لحظة.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أشارت إلى أن الفيروس قد يتحول إلى وباء أخطر من فيروس كورونا، لأن نسبة وفيات الأخير ما بين 2% إلى 3%، بينما تصل نسبة وفيات فيروس "نيباه" إلى حوالي 75%.

وكشفت التقارير، أن أعراض الإصابة بالفيروس كالتالي:
1- حمى شديدة.
2- سعال وصداع.
3- آلام في البطن.
4- غثيان وقئ.
5- صعوبة في البلع.
6- عدم وضوح في الرؤية.
7- التهاب في الحلق، والأنسجة الدماغية.
8- ضيق تنفس قد يؤدي إلى غيبوبة.
9- ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خفقان القلب.
10- الإصابة بنوبات تشنج تؤدي الوفاة.

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