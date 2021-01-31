شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 02:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 31 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجة الحرارة الكبرى القاهرة: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: ١٢

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: ١١

درجة الحرارة الكبرى طنطا: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى طنطا: ١٢

درجة الحرارة الكبرى مطروح: ٢١

درجة الحرارة الصغرى مطروح: ١١

درجة الحرارة الكبرى سيوة: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى سيوة: ٠٦

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: ١٢

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: ١٢

درجة الحرارة الكبرى السويس: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى السويس: ١٠

درجة الحرارة الكبرى كاترين: ١٩

درجة الحرارة الصغرى كاترين: ٠٢

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: ٢٤

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: ١٤

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: ٠٨

درجة الحرارة الكبرى المنيا: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى المنيا: ٠٧

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى سوهاج:٠٧

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: ٢٤

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: ٠٩

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