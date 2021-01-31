رزان مغربي: زوجي ناجي هو الحب الحقيقي في حياتي





قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى، إن الحب الأول في حياتها وهي صغيرة كان لشخض اسمه خالد وكان يدرس معها في المدرسة معاها.





وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": كان بيجيبلى سندويتشات ويساعدنى فى الامتحانات في المدرسة وروحت قولت له أنا عايزة اتجوزك وكان عندى ١٤ سنة وقتها".





و تابعت رزان، انها لا تعتقد انا هناك حالات حب كثيرة في حياتها ولكن تعتبر مجرد نزوات، مؤكدة أن حبيبها الحقيقى هو زوجها ناجى.



