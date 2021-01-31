ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 05:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين طبقًا لجدول أعمال اللجان.

ومن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الاجتماع الأول، متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة، بالإضافة إلى بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم درويش، في اجتماعها، رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي هذا، بينما تعقد لجنة الشؤون الإفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعها، لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، فيما تستمع لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، إلى وزير القوى العاملة بشأن البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي.

كما تناقش لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار" قانون الموارد المائية والري، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعين لها، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، عرض مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها.

وتستكمل لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب أشرف حاتم، عرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة.

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعها، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي تعكس جانبًا من مشكلات دوائرهم في بعض المحافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اللجان النوعية الفجر الأبا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 10 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ 41 دقيقة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ ساعة

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. "خارجية النواب" تعقد اجتماع لمناقشة موازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020

اليوم.. "خارجية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة الخارجية للعام المالي 2019/2020

اجتماعات وطلبات إحاطة.. جدول أعمال مجلس النواب اليوم

غداً.. "خطة النواب" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

اليوم.. "خطة النواب" تعتمد التقرير النهائي عن الحساب الختامي للموازنة

اجتماعات مكثفة للجان النوعية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

04:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات