اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري النقل والبترول

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل، والبترول والثروة المعدنية عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



