اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري النقل والبترول

الأحد 31/يناير/2021 - 06:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان وزير النقل، والبترول والثروة المعدنية عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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