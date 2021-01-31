رزان مغربي: أتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة مفاجأة للجمهور في ٢٠٢١





قالت الفنانة رزان مغربي، إنها تقوم بتجهيز أغنية جديدة لها في عام ٢٠٢١ مع الملحن عزيز الشافعى .





وطلبت رزان من عمرو الليثى خلال لقائها معه في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" بأن يعزف لها على الاورج اغنية اهواك لعبد الحليم حافظ ولبى الليثي طلبهت بالعزف وقامت رزان بالغناء .





وعلي جانب اخر قالت رزان مغربى إنها عنيدة جدا،مضيفة: "مرة كان في موضوع بينى و بين امى و كانت رأى امى هو الصحيح و لم اتحمل عنادى معاها و اتصلت بيها فى لندن فى وقت متأخر و قولت ليها انا هعمل اللى قررته لكن انتى كلامك صحيح".





وأضافت رزان ان الخيانة الأصعب انك تعمل كل شيئ لشخص و في الاخر لا تجد تقدير والانطباعات الأولى كلها حلوه لكن في الاخر الخيانة بتبقى صعبة والفنان خالد صالح قال لي هذا المعنى وإحنا في فيلم حرب اطاليا.



