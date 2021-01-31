التنسيق الحضاري ينهي أعمال "حكاية شارع" بالقاهرة التاريخية





انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد أبو سعده" من تنفيذ أعمال مشروع حكاية شارع بالقاهرة التاريخية، والتى شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية، وذلك في شوارع المعز ، الغورية، أمير الجيوش ، درب قرمز ، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد ، الدرب الأصفر، محمد عبده.





مضيفا أنه تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار.



