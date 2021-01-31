رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

الأحد 31/يناير/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

حسمت المطربة منار اللبانية تكشف حقيقة زواجها من الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك في ضوء مطالبتها بإشراكها في تركة الراحل.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" :"ما كنتش فيه جواز لكن أنا ليا حق في ميراث الراحل وعندي مستندات موثقة".

وقالت إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد سفرها إلى مصر وستكشف خلاله العديد من الحقائق وسيقف القانون بصفها لامتلاكها ما يثبت كلامها.

وأضافت منار اللبنانية: "لو ما كانش ليا حق في تركة المرحوم ما كنتش هطلع واتكلم في الإعلام".

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