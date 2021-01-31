رئيس "ثقافة النواب": "بزعل لما بشوف مسرح مصر"(فيديو)

قالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بصورة كبير في الاستماع إلى صوت المواطن، ولكن لا يجب أن يعتمد عليها الإعلام الذي يجب أن يكون أكثر رصانة وصدق وسرعة وتأكد قبل تناول الأشياء التي يتم تناولها في هذه المواقع.





وأضافت "درية" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن الإعلام ساهم بصورة كبيرة في توطين أغاني المهرجانات بسبب استضافة هذه الأغاني في البرامج أكثر من اللازم.





وأشارت إلى أن المسرحيات الجديدة أصبحت غير موجود أصلا والإنتاج أصبح ضئيلا والفرق المسرحية أصبحت غير متواجدة وكل الموجود هي المسرحيات القديمة، مستطردة "ما يسمى بمسرح مسرح الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية أنا بزعل لما بشوفه وهذا لا يناسب مصر لا في المواقف أو التعليقات ولا يثير الضحك بشكل عام".



