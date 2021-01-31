رئيس "ثقافة النواب": "بزعل لما بشوف مسرح مصر"(فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 02:17 ص
درية شرف الدين
درية شرف الدين
شيماء حسن
قالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بصورة كبير في الاستماع إلى صوت المواطن، ولكن لا يجب أن يعتمد عليها الإعلام الذي يجب أن يكون أكثر رصانة وصدق وسرعة وتأكد قبل تناول الأشياء التي يتم تناولها في هذه المواقع.

وأضافت "درية" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن الإعلام ساهم بصورة كبيرة في توطين أغاني المهرجانات بسبب استضافة هذه الأغاني في البرامج أكثر من اللازم.

وأشارت إلى أن المسرحيات الجديدة أصبحت غير موجود أصلا والإنتاج أصبح ضئيلا والفرق المسرحية أصبحت غير متواجدة وكل الموجود هي المسرحيات القديمة، مستطردة "ما يسمى بمسرح مسرح الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية أنا بزعل لما بشوفه وهذا لا يناسب مصر لا في المواقف أو التعليقات ولا يثير الضحك بشكل عام".

وأوضحت أن السينما في مصر تراجعت بواقع10 أفلام في السنة، متابعة "هذا لا يجوز ونيجيريا سبقنا، وحتى الدعم بالنسبة للعاملين في السينما تراجع بصورة كبيرة، والرقابة على المصنفات الفنية أحيانًا تكون مكبلة وأحيانًا أخرى تكون متساهلة".

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