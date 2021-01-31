شاهد.. عمرو أديب عن نافورة النيل: "40 سنة محدش صلح الحنفية"

الأحد 31/يناير/2021 - 12:59 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بإصلاح وتشغيل نافورة نهر النيل بعد 40 عاما، معلقا: "40 سنة محدش صلح الحنفية من أيام فيلم الأيدي الناعمة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك من انتقدوا تشغيل النافورة، معقبا: "نعمل كباري وطرق يقولوا فين اللمسة الجمالية، نعمل اللمسة الجمالية يقولوا فين المستفيات.. إحنا بنعمل كل حاجة في وقت واحد".

وأضاف: "إحنا فضلنا 50 سنة البلد مدقش فيها مسمار"، لافتا إلى أن تشغيل النافورة مسألة سياحية، ومصدر جذب، وصورة جميلة للمصريين، متابعا: "بعد الهجوم على النافور كان نفسي أقول للي عاملها اقفلها بلا نافورة بلا بتاع".

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