شاهد.. عمرو أديب عن نافورة النيل: "40 سنة محدش صلح الحنفية"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بإصلاح وتشغيل نافورة نهر النيل بعد 40 عاما، معلقا: "40 سنة محدش صلح الحنفية من أيام فيلم الأيدي الناعمة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك من انتقدوا تشغيل النافورة، معقبا: "نعمل كباري وطرق يقولوا فين اللمسة الجمالية، نعمل اللمسة الجمالية يقولوا فين المستفيات.. إحنا بنعمل كل حاجة في وقت واحد".



