وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل إطلاق القمر الصناعي "نيكست" في ديسمبر 2021 (فيديو)
الأحد 31/يناير/2021 - 12:06 ص
شيماء حسن
كشف هيثم مدحت، رئيس قطاع الاتصالات بوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعي "نيكست" في ديسمبر 2021.
وقال "مدحت" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن هذا القمر يدخل ضمن سلسلة من الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها خلال الخمس سنوات القادمة بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف من هذا القمر أن يصل نسبة التصنيع في مكوناته إلى 45% ومتوقع أن تصل إلى 80% مع نهاية سلسلة الإطلاق لأنه لا يمكن أن نصل إلى نسبة الـ100% لأن هناك بعض مكونات الأقمار التي تكون حكرًا على بعض الدول.
وأوضح أن الهيكل الهندسي للقمر وجميع اختيارات التجميع والمراحل الأساسية له ستكون مصرية بالكامل، لافتًا إلى أن تكنولوجيا الفضاء من التكنولوجيات الحرجة التي تحتاج إلى تضافر من جهات مختلفة وتعاون قوي من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي.
كما كشف الفارق بين أقمار النانو سات، موضحًا أن هذه الأقمار أصغر بكثير، ويتراوح وزنها من 1 كيلو جرام إلى 12 كيلو جرام وتكلفته تصل إلى 100 ألف دولار، وعادة يكون من أجل تدريب المهندسين وطلبة الجامعة لتجربة بعض المفاهيم الجديدة التي لا تحتاج إلى إطلاق القمر العادي الذي يصل وزنه إلى 100 كيلو جرام.
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