بعد شفائه.. الإعلامي عمرو خليل يستعرض تجربته مع فيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:20 ص
عمرو خليل
عمرو خليل
روى الإعلامي، عمرو خليل، تفاصيل تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحا: "أهم حاجة في هذه الأزمة بأنها هتمر وهتعدي من خلال الثقة بالله وحسن الظن بالله".

وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الإصابة بكورونا كانت صدمة فجأة شعرت بإني مش شامم حاجة لا برفان أو مسحوق غسيل أو حتى البصل فإدركت وقتها أنها كورونا، وبدأت تجيلي بروتوكولات علاج كثيرة".

وتابع: "أول يومين كنت في حالة توهان وخايف ومنزعج ومن تجربتي أؤكد على ضرورة استشارة احد الأطباء لأخذ البروتوكول الذي يناسب حالته والتحاليل الخاصة به".

واستطرد: "اجاركم الله من المسحة، عملتها ثلاث مرات وهي تجربة صعبة ومؤلمة جدًا، وأهم حاجة في تجربتي هي الثقة والهدوء وحسن الظن بالله".

واستكمل حديثه: "كنت خايف على ابني، وكنت بتفاجأ أمام باب البيت بخضروات وفاكهة وطعام وعسل من الأهل والأقارب والجيران".

وأوضح: "مررت بمشاعر إنسانية صعبة، وإحنا كده كنا في ستر وعافية من عند ربنا وندعو للناس التي تعاني في المستشفيات حاليًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عمرو خليل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 33 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد الشرنوبي لـ"علي الطيب" عن دوره في "قابيل": خطوة عنيفة بعد "أهو ده اللي صار"

كيفية نتعامل مع الله عز وجل؟

حارس الإسماعيلي يعلن عدم خوض التدريبات بسبب الظلم

حنان مطاوع تشارك في تحدي الخير بناءا على طلب هند صبري

سعد الصغير عن تحدي الخير: "ياريت نساعد بعض طول حياتنا"

خالد الجندي: سنخرج من الوباء أفضل وإلى الله أقرب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

12:27 ص

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات