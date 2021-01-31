بعد شفائه.. الإعلامي عمرو خليل يستعرض تجربته مع فيروس كورونا

روى الإعلامي، عمرو خليل، تفاصيل تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحا: "أهم حاجة في هذه الأزمة بأنها هتمر وهتعدي من خلال الثقة بالله وحسن الظن بالله".





وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الإصابة بكورونا كانت صدمة فجأة شعرت بإني مش شامم حاجة لا برفان أو مسحوق غسيل أو حتى البصل فإدركت وقتها أنها كورونا، وبدأت تجيلي بروتوكولات علاج كثيرة".





وتابع: "أول يومين كنت في حالة توهان وخايف ومنزعج ومن تجربتي أؤكد على ضرورة استشارة احد الأطباء لأخذ البروتوكول الذي يناسب حالته والتحاليل الخاصة به".





واستطرد: "اجاركم الله من المسحة، عملتها ثلاث مرات وهي تجربة صعبة ومؤلمة جدًا، وأهم حاجة في تجربتي هي الثقة والهدوء وحسن الظن بالله".





واستكمل حديثه: "كنت خايف على ابني، وكنت بتفاجأ أمام باب البيت بخضروات وفاكهة وطعام وعسل من الأهل والأقارب والجيران".



