بعد شفائه.. الإعلامي عمرو خليل يستعرض تجربته مع فيروس كورونا
الأحد 31/يناير/2021 - 12:20 ص
روى الإعلامي، عمرو خليل، تفاصيل تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحا: "أهم حاجة في هذه الأزمة بأنها هتمر وهتعدي من خلال الثقة بالله وحسن الظن بالله".
وقال "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الإصابة بكورونا كانت صدمة فجأة شعرت بإني مش شامم حاجة لا برفان أو مسحوق غسيل أو حتى البصل فإدركت وقتها أنها كورونا، وبدأت تجيلي بروتوكولات علاج كثيرة".
وتابع: "أول يومين كنت في حالة توهان وخايف ومنزعج ومن تجربتي أؤكد على ضرورة استشارة احد الأطباء لأخذ البروتوكول الذي يناسب حالته والتحاليل الخاصة به".
واستطرد: "اجاركم الله من المسحة، عملتها ثلاث مرات وهي تجربة صعبة ومؤلمة جدًا، وأهم حاجة في تجربتي هي الثقة والهدوء وحسن الظن بالله".
واستكمل حديثه: "كنت خايف على ابني، وكنت بتفاجأ أمام باب البيت بخضروات وفاكهة وطعام وعسل من الأهل والأقارب والجيران".
وأوضح: "مررت بمشاعر إنسانية صعبة، وإحنا كده كنا في ستر وعافية من عند ربنا وندعو للناس التي تعاني في المستشفيات حاليًا".
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