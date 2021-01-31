الحكومة: اليوم نستقبل 50 ألف جرعة "أسترازينكا" من إجمالي 40 مليون
الأحد 31/يناير/2021 - 03:46 ص
شيماء حسن
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل وصول أولى جرعات لقاح أسترازينكا إلى مصر غدًا الأحد وهي تكفي لتطعيم 25 ألف شخص.
وقال "سعد" في تصريحات خاصة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أولى جرعات لقاح استرازينكا تصل إلى 50 ألف جرعة من إجمالي 40 مليون جرعة ستصل إلى مصر تباعًا.
وأشار إلى أن هذه الكميات من لقاح استرازينكا سوف تكفي تطعيم 20 مليون مصري بالإضافة إلى جرعات سينوفارم التي ستصل إلى مصر أيضًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا