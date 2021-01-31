الأهلي في المونديال.. خالد مرتجي: "عيني دمعت من استقبال الجماهير" (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 07:25 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
داليا الحسين
قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي: "أنا أصبت بقشعريرة وعيني دمعت من الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر".

وتابع "مرتجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسحة الطبية التي أجريت لهم فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين، باستثناء محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية".

وأكد أنه تم عزل مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال 72 ساعة المقبلة للتأكد من سلامته.

وأشار ضو مجلس إدارة نادي الأهلي إلى أن محمود الخطيب يرأس البعثة ووجوده مع اللاعبين دافعًا معنويًا كبيرًا لهم، وهو حريص على إسعاد المصريين، موضحًا أن كل الجماهير المصرية في قطر تهتف للخطيب "بيبو.. بيبو"، مردفا: "أعلام النادي الأهلي رافقت البعثة من المطار وحتى الفندق حيث مقر الإقامة".

واستطرد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية.

ولفت إلى أنهم يذهبون للتدريب ومن ثم العودة إلى الفندق مجددا وممنوع دخول أي شخص لمقر إقامتهم في الفندق الموجودين فيه، المخصص لهم وللفريق الكوري بطل آسيا المشارك في البطولة.

وأردف أن بعثة النادي الأهلي ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية الموضوعة من "فيفا"، ولا تستقبل أي شخص ولا تختلط بأحد وممنوع الزيارات والعزومات.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونفرح الشعب المصري والجماهير الأهلاوية".

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