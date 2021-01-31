فيديو.. إعلامي: مصر تحقق ٩٠٪؜ من الاكتفاء الذاتي للسكر خلال مارس المقبل

قال الإعلامى محمد غانم، إن مصر سوف تصل لنسبة 90 % من الاكتفاء الذاتي في محصول السكر، وذلك عقب تشغيل مصنع القناة للسكر بغرب المنيا، الذي سيساهم في انتعاش السوق المحلي وعمل وفرة من المنتج خلال الفترة المقبلة.





وأضاف غانم، عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن مصنع القناة للسكر مقام على مساحة 240 فدانًا، ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف طن من السكر، لافتا إلى أن مصر تنتج نحو 2 مليون و100 ألف طن من السكر منها مليون و100 ألف من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، من خلال 15 مصنع حققوا 65% من الاكتفاء الذاتي فقط.



