رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

السبت 30/يناير/2021 - 10:33 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي

انفرد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بصدارة ترتيب الدوري الممتاز بعدما سجل هدفًا في تعادل فريقه أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما في اللقاء المؤجل من الدوري الممتاز. 

ووصل رمضان صبحي للهدف الخامس في ١١ مباراة خاضها مع بيراميدز في الموسم الحالي، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، مبتعدا عن بقية المنافسين.

وواصل رمضان صبحي مستواه المميز مع بيراميدز في الموسم الحالي، بعدما انضم إليه في الصيف الماضي قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي بعقد يمتد لـ٥ مواسم.

وتعادل بيراميدز مساء اليوم السبت أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد الإسماعيلية والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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رمضان صبحي ترتيب هدافي الدوري المصري بيراميدز

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