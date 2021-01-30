الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

السبت 30/يناير/2021 - 10:04 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضاً من الأهلي السعودي من أجل استعارة محمود علاء مدافع الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن العرض تم رفضه بشكل نهائي كون علاء واحد من القوام الرئيسي للفريق الذي يعتمد عليه البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك ترفض أي عرض لأي لاعب من القائمة الأساسية للفريق خلال فتره الانتقالات الشتوية الحالية.

ويواصل الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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