حسين الشحات يغيب عن مران الأهلي الأول في قطر بسبب الإصابة

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي


تغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

ووصل الأهلي منذ قليل إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.

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