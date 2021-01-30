"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 م
الزمالك
الزمالك
أشرف عبد الناصر
كشف الإعلامي خالد الغندور عن اسم المهاجم المرشح للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد رحيل مصطفى محمد للدوري التركي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "المرشحون هم حسام حسن، لاعب سموحة، محمود وادى، لاعب بيراميدز، مروان حمدى، لاعب المقاصة، وناصر منسى، لاعب طلائع الجيش، المعار من صفوف بيراميدز".

ويعاني الفارس الأبيض من لأزمة في هذا المركز، في ظل تراجع مستوى عمر السعيد مهاجم الفريق.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في عاشر جولات الدوري العام.

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رياضة خالد الغندور بديل مصطفى محمد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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