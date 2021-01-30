الزمالك يقترب من ضم بديل مصطفى محمد

السبت 30/يناير/2021 - 08:03 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع مروان حمدي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأنه تم الإتفاق مع نادي مصر للمقاصة على إنتقال حمدي للابيض خلال يناير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته بأنه سيتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك والمقاصة اليوم السبت لحسم الصفقة بشكل رسمي .

ويواصل الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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