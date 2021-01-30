شريهان تنعى وفاة محمد الصغير





يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

نعت النجمة شريهان وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتبت شريهان قائله: "‏فراقك ألم ووجع مؤلم جدًا... مش قادره استوعب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين".