التخطيط : العام المالي الجاري يشهد تنفيذ 151 مشروعا في محافظة بورسعيد

السبت 30/يناير/2021 - 06:59 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 تبلغ 18,3مليار جنيه بنسبة زيادة 260% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 7,1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة بورسعيد تصل إلى 26%.

 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 11,6 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 63,2%، ويخص قطاع الاسكان استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه بنسبة 24,2%، ويخص قطاع التنمية المحلية 924,9 مليون جنيه بنسبة 5%، إلى جانب توجيه 650 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,6%، علاوة على توجيه 194 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 1%، بالإضافة إلى توجيه 541,3 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 3%.

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بورسعيد في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 2.8 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بمحافظة بورسعيد.

 

وتتمثل أهم المشروعات الخاصة بتطوير قناة السويس وفقا للتقرير في بناء قاطرات وكراكات وتطوير اللانشات لخدمة الملاحة، إنشاء وتدعيم أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة بغرب وشرق القناة، تجديد ترسانات (بورسعيد ــ بورتوفيق) وإنشاء عدد من الورش والأرصفة، إصلاح الوحدات البحرية، إنشاء حواجز الأمواج الغربية والشرقية وتطوير أرصفة جونة اللنشات على تفريعة بورسعيد الشرقية.

 

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

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