سجل مشاركات العرب في مونديال الأندية: رقم قياسي للأهلي وإنجاز فريد للرجاء والعين الإماراتي

تنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة"، يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، بمشاركة 6 أندية بينهما ثنائي عربي هما الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، والدحيل القطري "ممثل الدولة المستضيفة".





وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن صدام قوي بين الأهلي والدحيل في افتتاح مشوارهما بالبطولة العالمية، يوم الرابع من فبراير المقبل، والفائز منهما يتأهل للدور نصف النهائي للبطولة ومواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 من الشهر نفسه.





ويتطلع الأهلي والدحيل لتحقيق انجازًا جديدًا للكرة العربية في كأس العالم للأندية، بعدما سجل فريقي الرجاء المغربي والعين القطري الإنجاز الأفضل للعرب بالبطولة العالمية بالتتويج بالميدالية الفضية عامي 2013، 2018 على الترتيب، بينما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية عام 2006، وكرر السد القطري نفس الإنجاز عام 2011.





وشهدت بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000 وقبل النسخة القادمة مشاركة 15 فريقًا عربيًا هي (الأهلي المصري، الرجاء البيضاوي و الوداد والمغرب التطوانى من المغرب، الترجي والنجم الساحلى من تونس، النصر واتحاد جدة والهلال من السعودية، والسد القطرى، الوحدة والأهلي والجزيرة والعين من الإمارات، ووفاق سطيف الجزائرى).





ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية العربية مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية حيث تعتبر هذه المشاركة السادسة له في البطولة، كما أنه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بشكل عام بعد فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في البطولة 9 مرات سابقة، قبل انسحابه من النسخة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.





وسيكون الدحيل هو الفريق العربي رقم 16 والفريق القطري الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحالية للبطولة التي ستقام بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك بعدما سبق وشارك فريق السد بالبطولة.





أول مشاركة عربية في كأس العالم للأندية كانت عام 2000، ومثل العرب بالبطولة فريقي النصر السعودي والرجاء المغربي، وكانت البطولة تقام بنظام المجموعات، وودع الفريقين البطولة من الدور الأول، بعدما احتل المركزين الثالث والرابع على الترتيب في مجموعتهما والتي ضمت معهما كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني.





أكثر نسخ بطولة كأس العالم للأندية التي شهدت مشاركة عربية كانت بالنسخة الماضية للبطولة العالمية عام 2019 و التي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، حيث شهدت مشاركة 3 أندية عربية هي، الهلال السعودي "بطل آسيا"، والترجي التونسي "بطل إفريقيا"، والسد القطري "ممثل الدولة المستضيفة".





يتصدر محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر قائمة هدافي العرب في بطولة كأس العالم للأندية وسجل 4 أهداف في 11 مباراة خاضها بالبطولة العالمية، يليه الثنائي الليبي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، والجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري وسجل كل منهما 3 أهداف بالبطولة العالمية.



