نجم الأهلي السابق: مصطفى محمد سيعاني في الدوري التركي

السبت 30/يناير/2021 - 05:29 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
قلل نجم الأهلي السابق، من عملية انتقال مهاجم الزمالك إلى الدوري التركي من بوابو جالطة سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رأيي أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك كان من الأفضل احترافه في صفوف سانت إتيان الفرنسي ومصطفى محمد بعد رفض الزمالك النادي الفرنسي وافق على الدوري التركي خاصة أنه نادي كبير لرغبته في الإحتراف".

وتابع: "مصطفى محمد سيعاني مع نادي جالطة سراي بسبب أن الدوري التركي صعب وقوي للغاية ومنافسته ستكون صعبة، أما بالنسبة حصول مصطفى محمد على 2 مليون دولار مع جالة سراي فهو مبلغ قليل وضعيف بالنسبة للنادي التركي".

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مصطفى محمد رياضة الزمالك الدوري التركي اخبار الرياضة

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