محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس مسلسل "موسي"





حيث ظهر "رمضان" في الصورة التي نشرها يرتدي الزي الصعيدي، وعلق على الصورة قائلاُ:" موسي، ملحمة، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح".





يذكر ان مسلسل "موسى" يضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.





في سياق منفصل، طرح الفنان محمد رمضان كليب "مصباح علاء الدين" وحقق أكثر من ٥ ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد مرور اقل من اسبوع على طرحها.







شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديده له من كواليس مسلسله الجديد "موسي" المقرر ان يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.