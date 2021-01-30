شاهد بالفيديو.. شاومي تعلن عن شاحن لاسلكي جديد بحجم الثلاجة!

السبت 30/يناير/2021 - 05:09 م
شاحن Mi Air اللاسلكي
شاحن "Mi Air" اللاسلكي
أعلنت شركة شاومي الصينية الكشف عن شاحنها الجديدة اللاسلكي "Mi Air"، حيث أن الشاحن يعمل على شحن الهواتف عن بعد أمتار من موضعه.

ولكن شاحن Mi Air ليس شاحن صغير تضعه بجانبك على الطاولة، إنه بحجم كبير، كما لو أنه ثلاجة صغيرة.

لذلك سيشغل حيزًا من الغرفة ويشحن هواتف المستخدمين المتواجدين فيها وباقي أجهزتهم بشكل متزامن وباستطاعة 5 واط.

يتألف الشاحن من 144 هوائي يستخدم تقنية الأمواج الميليمترية ويمكنه التعرف على موقع الهاتف الدقيق في الغرفة ويرسل له الشحنات الكهربائية حتى وإن تحرك من مكانه، طالما هو في المدى المدعوم.

في الشحن اللاسلكي المعروف حالياً يتم استخدام 14 هوائي استقبال لإشارة الموجات الميليمترية لتحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال دارة مخصصة.

تدّعي شاومي أن وجود الأجسام بين الشاحن والهاتف لن يعيق عمله ويؤثر على كفاءة الشحن، وذلك مثل الإنارة والسماعات وأجهزة التلفاز وغيرها.

لم تكشف شاومي عن موعد إطلاق المنتج، ولا سعره الذي من المؤكد سيكون باهظاً ولن يشتريه الجميع نظراً لحجمه الكبير، حيث سيناسبه الاستخدام في أماكن معينة كالمطاعم والفنادق أكثر من المنازل العادية لاسيما التي ليس فيها مساحات كافية.

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شاومي شاحن لاسلكي شاحن Mi Air تكنولوجيا تقنية

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