معدلات إنتاج الصين من الحديد الخام تقفز 4.3% العام الماضي

كشفت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج الصين من الحديد والصلب خلال عام 2020 بنسبة 4.3% و 5.2% على اساس سنوي.





وذكرت جمعية الحديد والصلب الصينية أنه في عام 2020 ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي ليتجاوز 1.05 مليار طن.

وتعد الصين من أكبر البلاد المنتجة للصلب حول العالم

وأوضحت الجمعية أن إنتاج الحديد الخام ارتفع بواقع 4.3 بالمئة مقارنة مع عام 2019 إلى 887.52 مليون طن خلال تلك الفترة.

وأضافت أنه في شهر ديسمبر وحده، زاد إنتاج الصلب الخام بنسبة 7.7 بالمئة إلى 91.25 مليون طن، مع وصول حجم الإنتاج اليومي إلى أكثر من 2.94 مليون طن.

وارتفع إنتاج الحديد الخام بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 74.22 مليون طن الشهر الماضي، بينما سجل الصلب الملفوف زيادة بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي.