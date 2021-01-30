الصين: مبيعات السلع الاستهلاكية وصلت إلى نحو 6 تريليون دولار في 2020

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم، أن القطاع الاستهلاكي يواصل مساهمتة القوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متوقعة أنه معدلات نموه ستزداد خلال العام المالي الجاري بفضل السياسات التى تتبعها لتشجيع توسيع الطلب المحلي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية، أن الصين حافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم في عام 2020، حيث وصلت مبيعات السلع الاستهلاكية إلى 39.2 تريليون يوان (حوالي 6.06 تريليون دولار أمريكي)،

وذكرت الوزارة أن الاستهلاك مازال "حجر الصابورة " لتحقيق التنمية المستقرة للاقتصاد، ما يمثل 54.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد .

واحتلت الصين المرتبة الأكبر في العالم لسوق التجزئة عبر الإنترنت للعام الثامن على التوالي في عام 2020، مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي.