تفاصيل مثيرة عن الجلسة المرتقبة للبرلمان.. يحضرها هؤلاء الوزراء

ساعات قليلة وتنطلق جلسة جديدة من جلسات مجلس نواب 2021، ذلك البرلمان الذي عمل خلال الأيام الأولى له على تقييم الوزراء ومناقشتهم في كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري.





ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة بيان الحكومة بحضور كامل الوزير وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والاستماع إلى بياناتهم الخاصة بتنفيذ برنامجهم في بيان الحكومة.





ويستمع أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها خلال الساعات المقبلة إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أدائهما خلال الفترة من 2018- 2020.





فيما يستمع أيضا إلى بيانات وزيري المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباح الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة، يأتي ذلك استكمال للبداية الرقابية لمجلس النواب، و في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.





وزير النقل يتحدث عن المشروعات القومية الكبرى

ويلقي الفريق كامل الوزير وزير النقل بيانا عن انجازات الوزارة فى مجال مشروعات النقل القومية الكبرى وشبكة الطرق القومية ومشروعات تطوير وتحديث السكة الحديد ومترو الأنفاق.





كما يستعرض "الوزير" أمام نواب الأمة مشروع القطار الكهربائي ومختلف المشروعات الأخرى الخاصة بالنقل واستكمال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية.





ومن المقرر أن يستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام البرلمان في نفس الجلسة الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر فى مجالات الاستكشافات البترولية والغاز الجديدة ويتطرق الوزير إلى إستراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات البترولية والغاز في عام 2023 والاهتمام الكبير من قطاع البترول والغاز بمشروعات القطاع داخل محافظات ومدن الصعيد.





وزير المالية أمام البرلمان

هذا، ويلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل الضوء على سياسات الحكومة والنجاحات التي حققتها في الإصلاح الاقتصادى والآثار الإيجابية لهذا الإصلاح في الحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





كما يستعرض "معيط" السياسات المالية للحكومة وكل مايتعلق بتدبير الموارد المالية لمواجهة فيروس كورونا وتأثيره السلبي على مختلف القطاعات بالدولة وتدبير الحكومة لجميع الموارد المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا.





وزيرة التضامن تتحدث أمام البرلمان

ومن المقرر أن تتحدث الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في نفس الجلسة عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة والجهود التي قامت بها الوزارة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتطورات تنفيذ برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بذوي القدرات الخاصة.



