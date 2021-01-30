براءة المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من شركة اتصالات كويتية

السبت 30/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أصدرت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار مراد عبد الحى اليوم السبت، حكمًا ببراءة "أحمد عنبر"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت.

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المرافعة التي باشرها أشرف نبيل المحامي دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة والتي كانت سببًا في صدور حكم المحكمة بالبراءة لما تم من مرافعة حولت القضية من جناية لجنحة، فضلا عن التسلسل القانوني لتفاصيل القضية الذى رصده "نبيل" خلال بداية القضية وحتى صدور الحكم.

جدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة وقت سابق، قررت قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهم أحمد عنبر بكفالة 500 ألف جنيه، وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم، واستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الإنتربول الدولي بمصر القبض على المتهم في شهر نوفمبر الماضي، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وردّ 1.9 مليون دينار وتغريمه 3 ملايين دينار بدولة الكويت.

وجاء قرار الضبط متضمن" أن المتهم استولى على مبلغ 1.9 مليون دينار كويتي، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت، كان يعمل بها محاسبًا، وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة التي وصل إجماليها لمليون و900 ألف دينار كويتي خلال فترة عمله.

وخاطبت السلطات الكويتية جهات الإنتربول الدولي المصري بضرورة تسليم المتهم لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكمات حوادث

أخبار تهمك

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 18 ساعة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 41 دقيقة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

منذ ساعة و نصف

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

11:34 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

02:47 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات