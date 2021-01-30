براءة المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من شركة اتصالات كويتية

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أصدرت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار مراد عبد الحى اليوم السبت، حكمًا ببراءة "أحمد عنبر"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت.



جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المرافعة التي باشرها أشرف نبيل المحامي دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة والتي كانت سببًا في صدور حكم المحكمة بالبراءة لما تم من مرافعة حولت القضية من جناية لجنحة، فضلا عن التسلسل القانوني لتفاصيل القضية الذى رصده "نبيل" خلال بداية القضية وحتى صدور الحكم.



جدير بالذكر أن المحكمة الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة وقت سابق، قررت قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهم أحمد عنبر بكفالة 500 ألف جنيه، وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم، واستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتقديمه لمحاكمة عاجلة.



وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الإنتربول الدولي بمصر القبض على المتهم في شهر نوفمبر الماضي، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وردّ 1.9 مليون دينار وتغريمه 3 ملايين دينار بدولة الكويت.



وجاء قرار الضبط متضمن" أن المتهم استولى على مبلغ 1.9 مليون دينار كويتي، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت، كان يعمل بها محاسبًا، وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة التي وصل إجماليها لمليون و900 ألف دينار كويتي خلال فترة عمله.



وخاطبت السلطات الكويتية جهات الإنتربول الدولي المصري بضرورة تسليم المتهم لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهم.