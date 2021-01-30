كلوب يعلق عن إمكانية عودة نجم ليفربول قبل نهاية الموسم الجاري

السبت 30/يناير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية عودة جو جوميز لصفوف الريدز قبل نهاية الموسم الجاري.


ويعاني جوميز من تمزق في وتر الرضفة منذ شهر نوفمبر الماضي خلال مشاركته في التدريبات مع منتخب إنجلترا.


وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "جوميز في الوضع في وضع جيد جدًا، لكنه بعيدًا عن العودة".


وتابع: "يبدو أنه يسير بشكل طبيعي تمامًا، لكنه لم يخرج بعد إلى أرض الملعب، كانت إصابة صعبة حقًا".


وأكمل: "هل سيكون جوميز متاحًا هذا الموسم؟ متي سينتهي الموسم؟ مايو؟ سأقول إنه سيكون قريبًا على الأقل".


وأتم: "لا أتوقع أن يكون متاحًا، سأكون متفاجئًا إذا عاد جوميز هذا الموسم، علي أن أكون صادقًا".

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