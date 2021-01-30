تحرير 142 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمركزي المنيا وأبو قرقاص

السبت 30/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، 114 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، وذلك خلال الحملات اليومية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، بالإضافة إلى استمرار الحملات لمتابعة الحالة العامة بشوارع المركز، حيث تم إزالة 30 حالة تعدي على حرم الطريق.

كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنظيم الحملات الرقابية حيث تم تحرير 28 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، خلال الحملات على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بحي غرب المدينة.
تحرير 142 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمركزي المنيا وأبو قرقاص
تحرير 142 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمركزي المنيا وأبو قرقاص

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