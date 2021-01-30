



الاستعلام عن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي





المستحقين لمعاش تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن كيفية الإستعلام عن المستحقين والفئات المستحقة وموعد الصرف كل هذة الأسئلة تشغل ذهن المواطن، وحرصا منا على متابعينا الكرام سوف نقوم بتوضيح إجابات تلك الأسئلة من خلال هذا المقال.





معاش تكافل وكرامة

هذا الدعم المادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توالية رئاسة الجمهورية وكلف به وزارة التضامن الإجتماعي التي بدأت في تنفيذه فور اعلان القرار، وذلك من باب توفير الحياة الكريمة لبعض الفئات في المجتمع وهم “محدودي الدخل، المطلقات، والأرامل” حتى يتمكنوا من توفير متطالبتهم من مأكل ومشرب وملبس، وكانت وزارة التضامن دائما على خطوة واحدة من المواطنين فكانت ترد على كل الإستفسارات من خلال بيانات تصدر من الوزيرة أو أحد مساعديها، ومن انتشار الوباء الذي اكتسح العالم في الأونة الأخيرة “فيروس كورونا المستجد”.





أعلنت الوزارة أن كل التسائلات التي تشغل بال المواطنين سوف يجدون لها ردود من خلال الرابط الإلكتروني الذي أتاحته دون الحاجة للذهاب لأي مكتب للتضامن من المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية ، حرصا على سلامتهم من التجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار الفيروس.





خطوات الاستعلام عن المستحقين في تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعية ( اضغط هنا ).

- الضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي للمستحق بشكل صحيح.

- وأخيرا الضغط على استعلام سوف يظهر لك كل نتائج البحث.



