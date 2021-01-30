ينطلق من مصر في ديسمبر.. كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعي "نيكست"

السبت 30/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تشهد مصر، انطلاق القمر الصناعي "نيكست"، في ديسمبر المقبل، لمواصلة توسعها العلمي والتكنولوجي في مجالات وأنشطة الفضاء، بالاعتماد على الكوادر العلمية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعي "نيكست" الذي تطلقه مصر في ديسمبر المقبل.

١. تطلق الدولة المصرية، سلسلة من أقمار "نيكست" (Next) في ديسمبر المقبل.

٢. ينطلق "نيكست" بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة.

٣. ويعتبر نيكست، نواة انطلاقات الأقمار الصناعية الأولى، والذي يزن 65 كيلو جرامًا للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر القادم.

٤. وسيتم إطلاق القمر الصناعي نيكست سات في مارس 2022 بالتعاون مع الجانب الصيني.

٥. ويستهدف القمر، إثبات القدرة العلمية والعملية لمصر في تصنيع الأقمار الصناعية، من خلال الكوادر العلمية.

٦. ويشهد هذا القمر مشاركة وطنية بنسبة 45%، من ناحية برمجيات القمر وأجهزة اختبار القمر، أما نسبة الـ 55% عبارة عن أجزاء القمر من خلال شركة ألمانية.

٧. ونستهدف الوصول لتصنيع قمر بالكامل في مصر بنسبة 80%.

٨. تكلفة إطلاق كيلو جرام من القمر الواحد تصل لـ 30 ألف دولار، وبعد انتهاء القمر بالكامل سيتم تحديد تكلفته الكلية.

٩. والهدف منه وضع كاميرا بدقة تصوير عالية، ستتمكن لأخذ صور فضائية لأي بقعة، واستخدام الصور في الاستخدامات المعتادة، وخاصة حصر تعديات الأراضي الزراعية.

١٠. وتشهد الخطة المستقبلية مجموعة أهداف بالتوازي مع "نيكست"، منها إطلاق أقمار صناعية من نوعية "النانو سات" في مارس 2022، بهدف مراقبة وقياس التغيرات المناخية.

وتستهدف مصر، مجموعة أهداف بالتوازي مع "نيكست"، منها إطلاق أقمار صناعية من نوعية "النانو سات" في مارس 2022، بهدف مراقبة وقياس التغيرات المناخية، خاصة تحديد نسبتي ثاني أكسيد الكربون والغازات في الغلاف الجوى المسببين الرئيسين لتلك التغيرات.

كما يشهد العام المقبل إطلاق القمر الصناعي "مصر سات2" في سبتمبر 2022، وهو قمر يزن 330 كيلوجراما، يستخدم في تطبيقات الاستشعار بدقة تصويرية 2 متر، وذلك بعدما انتهت الوكالة من تصميمه المبدئي بالتعاون مع الجانب الصيني، وفقا لاتفاقية بين الجانبين تضمنت منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر بقيمة 45 مليون دولار.

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