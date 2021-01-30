بنك أوف أمريكا: 272 مليار دولار تدفقات في 3 أشهر

السبت 30/يناير/2021 - 12:38 م
بنك اوف امريكا
بنك اوف امريكا
وكالات
واصلت أموال المستثمرين التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي في ظل حمى تداولات الأفراد، التي شهدت ارتفاع أسهم جيم ستوب ما يزيد على 2500 في المائة منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت، بحسب ما أظهرته بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أمريكا.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار، بينما شهدت الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حاليا، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار.

وأضاف محللو بنك أوف أمريكا أنهم يتوقعون تصحيحا 10 في المائة في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.
وسجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في سبعة أيام تنتهي في 27 كانون الثاني (يناير)، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلا حيال تعافي الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.

وتظهر بيانات ليبر أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنة بـ14.9 مليار في الأسبوع السابق.

وتكشف تحليلات لعدد 12739 صندوقا للأسهم بناء على تصنيف ليبر للقطاعات أن الصناديق، التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.

واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضا 12.4 مليار دولار وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع بحسب البيانات.

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