العراق يحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف محافظة نينوى

السبت 30/يناير/2021 - 12:05 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

أحبط جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، مخططًا إرهابيًا لاستهداف محافظة نينوى بهجمات من خلال إعادة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش".

 

وأصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، بيانًا ذكر فيه أن "معلومات وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من الموصل، وشرعنا بالمراقبة والتعقب".

 

وقال البيان إن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية".

 

وأضاف البيان: "تم تدوين أقوال الملقى القبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية خلال عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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